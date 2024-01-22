Fred'in sakatlanmasının ardından Galatasaray'dan flaş paylaşım! Kükre...

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.Mücadeleye 11’de başlayan Brezilyalı futbolcu Fred, müsabakanın son anlarında sakatlık yaşadı. Orta sahada girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Fred, daha sonra kenara işaret yaptı. Fred’in yerine 86. dakikada Rade Krunic dahil oldu.Yaşanan bu sakatlığın sonrasında sarı-lacivertli takıma kötü bir haber geldi.Fenerbahçe’nin başarılı futbolcu Fred’in sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlanıldığı duyuruldu.Yıldız futbolcu ortalama 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.Fred'in sakatlığının ardından ise ezeli rakip Galatasaray'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.Trabzonspor'u deplasmanda 5-1'lik skorla mağlup ederek zirveye yeniden ortak olan sarı-kırmızılılar Lucas Torreira'nın yer aldığı bir gönderi yayınladı. Galatasaray, bu paylaşımında "Kükre!" notunu düşerken sarı-kırmızı kalp ve aslan emojileri de kullandı.Sarı-kırmızılı takımın yaptığı bu paylaşım ise sosyal medyada Fenerbahçeli Fred'in sakatlığına gönderme olarak yorumlandı.