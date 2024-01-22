  • USD: 30,12 - 30,18
  • EURO: 32,78 - 32,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fırtına duyurdu! Yeni takımı belli oldu

Trabzonspor, Bakasetas'ın transferi için Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan takımı Panathinaikos ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Ekleme: 22.01.2024 - 12:18 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor, Bakasetas'ın transferi için Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan takımı Panathinaikos ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Fırtına duyurdu! Yeni takımı belli oldu

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüşüyor...
AK Parti’de iki önemli toplantı! Yeniden Refah ve BBP ile ittifak görüşmesi yapılacak
Özgür Özel'den DEM'le ortak ağız: Tunceli'ye 'Dersim' dedi!
Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı çıkışıyla ilgili DEM Parti'den ilk açıklama geldi
Küfürbaz Lütfü Türkkan'dan yeni edepsizlik!
Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'e ayağıyla basan şüphelinin cezası belli oldu!
Türkiye'nin denizcilikteki atılımları, Yunanistan'da gündem oldu: Hızlı ilerliyorlar
CHP'nin elinde İETT'nin 5 yıllık raporu: İmamoğlu sınıfta kaldı
Göreve geldiğinde 'sözünü tutmayanı sandıkta gönderin' diyen İmamoğlu'nun karnesi: Vaatlerinin yüzde 73'ünü yapmadı!
Bebek katili İsrail’in yalanları bir kez daha ifşa oldu! Hamas iddiasını İsrail basını çürüttü
Yerel seçime adım adım: MHP'nin sloganı belli oldu
TIME dergisinden çarpıcı araştırma! İsrail’e destek birer birer azaldı: Katillerin yanında bir tek ABD kaldı!
Terör devleti resmen tutuştu! İsrail basınından soykırıma karşı ekonomik yaptırım iddiası: Türkiye ihracat listesinden çıkaracak
İsrail'den Gazze'ye kanlı saldırı: 13 sivili katlettiler
Senato adayından itiraf: ABD Kongresi İsrail lobisinin kontrolünde!
Başkan Erdoğan'ın açtığı ilk şehir hastanesi 15 milyon hastaya şifa oldu
Ermeni yazar Nişanyan ezanı hedef aldı: İğrenç sözler!
MİT MOSSAD'ı böyle avladı! Casusluk operasyonunda yeni detaylar: Para ağı deşifre oldu
Emekliye zam bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek
Uzaydan Türkiye'yi izleyecek! İşte Alper Gezeravcı’nın 14 günlük programı: İlk görüşme Başkan Erdoğan ile…
21 Ocak 2024 Meteoroloji hava durumu tahminleri yayınlandı

21 Ocak 2024 Meteoroloji hava durumu tahminleri yayınlandı

Evimizdeki büyük tehlike! Kimse bilmiyordu: Öyle bir zararı ortaya çıktı ki duyan şaştı kaldı

Evimizdeki büyük tehlike! Kimse bilmiyordu: Öyle bir zararı ortaya çıktı ki duyan şaştı kaldı

Bakan Yumaklı görüntülerini paylaştı: Türkiye'de ilk defa Albino Çakal'ı görüldü

Bakan Yumaklı görüntülerini paylaştı: Türkiye'de ilk defa Albino Çakal'ı görüldü

İki derslikli okulda tek öğrenci: Hasret'in karne sevinci

İki derslikli okulda tek öğrenci: Hasret'in karne sevinci

Togg'da siparişler bugün başlıyor: Çekiliş yok!

Togg'da siparişler bugün başlıyor: Çekiliş yok!

38 yıldır nüfusta kadın gözüküyor: Yıllarca erkek olduğumu ispatlamaya çalıştım…

38 yıldır nüfusta kadın gözüküyor: Yıllarca erkek olduğumu ispatlamaya çalıştım…