Fenerbahçe resmen açıkladı: Tendonda yırtık var...

Fenerbahçe, Fred'in sağ bacak uyluk ön belgesindeki tendonda yırtık tespit edildiğini açıkladı

Fenerbahçe, Fred'in sağ bacak uyluk ön belgesindeki tendonda yırtık tespit edildiğini duyurdu.



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Dün akşam Y. Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodrigues’in Altunizade Hastanesinde Mr görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."