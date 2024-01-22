Çağlar Söyüncü ile Fenerbahçe imzaya çok yakın! işte sözleşme detayları...

Çağlar Söyüncü, Milan ve Borussia Dortmund'un tekliflerine rağmen, Fenerbahçe ile 6 aylık sözleşme imzalamaya karar verdi. Milli futbolcu, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin tavsiyesi ve EURO 2024 hazırlıkları için sarı-lacivertli formayı tercih etti.Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'den yarım sezonluk kiralama ile Fenerbahçe'ye transfer olacak. İspanyol ekibine ise 2 milyon Euro kiralama ücreti ödenecek. Milli futbolcu, Fenerbahçe'den 6 aylık dönem için 1.5 milyon Euro alacak.Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün satın alma opsiyonunu elinde bulundurmak istiyor. Atletico Madrid'in 15 milyon Euro'luk talebine karşılık, sarı-lacivertliler bu rakamı 10 milyon Euro'ya düşürmek için çaba gösteriyor.27 yaşındaki oyuncunun, Atletico Madrid'de senelik 3 milyon Euro kazanırken, Fenerbahçe'ye transferinde EURO 2024 hazırlıkları ve Diego Simeone'nin "Git ve haziranda hazır olarak dön" sözleri etkili oldu.