Çağlar Söyüncü ile Fenerbahçe imzaya çok yakın! işte sözleşme detayları...
Milan ve Borussia Dortmund'un tekliflerini reddeden Çağlar Söyüncü'nün, Fenerbahçe ile 6 aylık sözleşme detayları netleşti. İddiaya göre, milli futbolcu EURO 2024 hazırlıkları ve Diego Simeone'nin önerisi nedeniyle sarı-lacivertlilere transfer oldu. İşte detaylar...
Çağlar Söyüncü, Milan ve Borussia Dortmund'un tekliflerine rağmen, Fenerbahçe ile 6 aylık sözleşme imzalamaya karar verdi. Milli futbolcu, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin tavsiyesi ve EURO 2024 hazırlıkları için sarı-lacivertli formayı tercih etti.
YARIM SEZONLUK ANLAŞMA
Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'den yarım sezonluk kiralama ile Fenerbahçe'ye transfer olacak. İspanyol ekibine ise 2 milyon Euro kiralama ücreti ödenecek. Milli futbolcu, Fenerbahçe'den 6 aylık dönem için 1.5 milyon Euro alacak.
SATIN ALMA OPSİYONU ÇEKİŞMESİ
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün satın alma opsiyonunu elinde bulundurmak istiyor. Atletico Madrid'in 15 milyon Euro'luk talebine karşılık, sarı-lacivertliler bu rakamı 10 milyon Euro'ya düşürmek için çaba gösteriyor.
DIEGO SIMEONE'NİN FİKRİ
27 yaşındaki oyuncunun, Atletico Madrid'de senelik 3 milyon Euro kazanırken, Fenerbahçe'ye transferinde EURO 2024 hazırlıkları ve Diego Simeone'nin "Git ve haziranda hazır olarak dön" sözleri etkili oldu.
YARIM SEZONLUK ANLAŞMA
Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'den yarım sezonluk kiralama ile Fenerbahçe'ye transfer olacak. İspanyol ekibine ise 2 milyon Euro kiralama ücreti ödenecek. Milli futbolcu, Fenerbahçe'den 6 aylık dönem için 1.5 milyon Euro alacak.
SATIN ALMA OPSİYONU ÇEKİŞMESİ
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün satın alma opsiyonunu elinde bulundurmak istiyor. Atletico Madrid'in 15 milyon Euro'luk talebine karşılık, sarı-lacivertliler bu rakamı 10 milyon Euro'ya düşürmek için çaba gösteriyor.
DIEGO SIMEONE'NİN FİKRİ
27 yaşındaki oyuncunun, Atletico Madrid'de senelik 3 milyon Euro kazanırken, Fenerbahçe'ye transferinde EURO 2024 hazırlıkları ve Diego Simeone'nin "Git ve haziranda hazır olarak dön" sözleri etkili oldu.