Bir ilk yaşandı! Fenerbahçe'de Fred büyüsü bozuldu

Yaz döneminde Manchester United'dan transfer edilen Fred, kısa sürede takıma uyum sağladı. Brezilyalı futbolcu, sergilediği müthiş performansla takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Fenerbahçe, tecrübeli orta saha oyuncu ile Süper Lig'de inanılmaz bir istatistik yakaladı. Ancak bu tablo Samsunspor mücadelesinde bozuldu. İşte detaylar...Fred'in takım için önemli, sakat ve cezalı olduğu 7 karşılaşmada net bir şekilde ortaya çıktı. Bu mücadelelerde Fenerbahçe, sadece 2 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle son derece kötü bir performans sergiledi. Dünkü Samsunspor maçında bir ilk yaşandı. Sarı-Lacivertliler, Fred'in oynadığı bir müsabakada puan kaybı yaşadı. Ancak müthiş serinin bozulmasından daha üzücü olan konu, Brezilyalı futbolcunun sakatlanarak kenara gelmesi oldu.Tecrübeli oyuncu, 87. dakikada yerini Rade Krunic'e bıraktı. Fred'in durumu, bugün yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Ancak Sambacı'nın yokluğunda İsmail Kartal'ın eli bu kez daha güçlü olacak. Yeni transfer Krunic, Fred'in yerine 11'de görev yapabilecek.