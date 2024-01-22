Arda Güler'den Ancelotti'ye tepki: Yeleğini fırlattı

Real Madrid'in 2-0 geriye düşüp 90+9'da bulduğu golle 3-2 mağlup ettiği Almeria maçında Arda Güler yine sahne alamadı. Ancellotti, ikinci yarıda ısınmaya gönderdiği Arda'yı oyuna almayınca milli oyuncu kenara gelirken tepki gösterdi.

İspanya LaLiga'nın 21. haftasında Real Madrid, lig sonuncusu Almeria'yı sahasında 90+9'da bulduğu golle 3-2 mağlup etti.



İspanyol devinde milli yıldımız Arda Güler kadroya alındı ve süre alması beklenen mücadelede yine sahaya giremedi. LaLiga'da henüz sahne alamayan Arda, ikinci yarıda kenarda ısınmaya başlasa da Carlo Ancelotti onu tercih etmedi.



Oyuna 70. dakikada önce Ceballos ardından da 82. dakikada Camavinga girince Arda da yedek kulübesine üzgün döndü.



Statta tribünden çekilen bir görüntüde Arda Güler'in kenara doğru gelirken ısınma yeleğini çıkarıp yere fırlattığı görüldü.



İki maçta 67 dakika süre aldı



Arda, Real Madrid formasıyla bu sezon sadece 67 dakika süre buldu. Kral Kupası 3. Turu'nda Arandina ile oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 2 şutunun direkten döndüğü maçta 59'da oyundan alınmıştı.



Arda son olarak Süper Kupa'da 10 Ocak'ta uzatmaya giyen maçta Atletico Madrid'e karşı maçın 112. dakikasında oyuna dahil olmuştu.