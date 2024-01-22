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Altay Bayındır'a kötü haber! Eski yıldız oyuncudan flaş sözler...

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan fakat henüz forma şansı bulamayan Altay Bayındır, Andre Onana'nın Afrika Uluslar Kupası'na gitmesinden sonra kaleye geçmeyi umuyordu. Altay Bayındır için konuşan Manchester United'ın eski oyuncusu Wes Brown çarpıcı sözler söyledi.

Ekleme: 22.01.2024 - 16:29 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:31 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan milli kaleci Altaya Bayındır, henüz İngiliz ekibiyle maça çıkamadı. As kaleci Andre Onana'nın Afrika Uluslar Kupası'na gitmesinden sonra işler kaleye geçmesi beklenen Altay Bayındır'ın umduğu gibi gitmeyebilir.

MANU, 28 Ocak'ta İngiltere Federasyon Kupası'nda Newport County ile karşı karşıya gelecek.

ANDRE ONANA, AFRİKA KUPASI'NDAN ELENEBİLİR

Altay Bayındır'ın bu maçta forma giymesi ise Kamerun'un, Afrika Uluslar Kupası'nda yoluna devam edip etmemesine bağlı. İlk iki maçında 1 puan toplayabilen Kamerun, C Grubu'ndaki son maçını yarın Gambiya ile oynayacak. Andre Onana'nın takımı, bu maçtan gruptan çıkacak sonucu alamaması durumunda, Manchester'a geri dönecek.

Altay Bayındır'a kötü haber! Eski yıldız oyuncudan flaş sözler...

ESKİ MANCHESTER UNITED OYUNCUSUNDAN ÇARPICI SÖZLER

Bu arada Altay Bayındır'ın, Andre Onana takıma dönmese bile Newport County karşılaşmasında ilk 11'de olmasına kesin gözüyle bakılmıyor. Manchester United'ın eski stoper Wes Brown, MANU'nun üçüncü kalecisi pozisyonunda olan Tom Heaton'ın 2. lig ekibine karşı oynayabileceğine belirtti.

Altay Bayındır'a kötü haber! Eski yıldız oyuncudan flaş sözler...

Brown, MUTV'ye yaptığı açıklamada "Tom daha önce bu takımda oynadı. Açıkçası çok da tecrübeli. Maçlardan önce ısınma sırasında onu izliyorum. Herkes onun oynamayacağını düşünüyor ancak daha önce oynadığında iyi işler çıkarmıştı. Tom'un oynayacağını hissediyorum" dedi.


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