  • USD: 30,12 - 30,18
  • EURO: 32,78 - 32,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Pendikspor-Beşiktaş! Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Ekleme: 20.01.2024 - 10:44 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak.

Pendik Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Ligde oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynadığı son 2 müsabakayı kazandı. Fernando Santos'un teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Pendikspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Siltaş Yapı Pendikspor ise tarihinde ilk defa mücadele ettiği Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmayı kazanamadı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 16 puanla 19. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Pendikspor karşısında forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak.

Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Emrecan Uzunhan, Alex-Oxlade Chamberlain, Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.

PENDİKSPOR-BEŞİKTAŞ!

MUHTEMEL 11'LER

PENDİKSPOR: Erdem, Serkan, Berkay, Alpaslan, Sequeira, Midtsjö, İbrahim Akdağ, Kappel, Romero, Gökcan, Erencan.

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Tayyip, Zaynutdinov, Umut, Demir Ege, Necip, Gedson, Rashica, Semih, Cenk.

STAT: Pendik
HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
Gara hainlere dar edildi: 9 PKK'lı terörist etkisiz
Türkiye adını uzaya yazdırdı! Uzay İstasyonu'ndan ilk mesaj...
İstanbullunun gözü burada: Başkan Erdoğan İstanbul’un 37 ilçe başkan adaylarını açıklıyor
Başkan Erdoğan: Son 5 yılda İstanbul yeniden eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: ‘’Fatih’in emanetini yeniden şaha kaldıracağız'
Türk bayrağı artık uzayda! Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı ISS'e kenetlendi
İsrail Şam'da İran karargahını vurdu! Çok sayıda ölü var
Bakan Tunç'tan sekizinci yargı paketi açıklaması
Katil İsrail’den işkencede yeni yöntem! BM raporu 55 günlük kabusu duyurdu: Sivillere bebek bezi giydirip…
İstanbul'a dev hizmet! Gayrettepe–Kağıthane metro hattında geri sayım başladı
Mavi Vatanda yeni dönem: Yeni torpido ve füze sistemleri geliyor
İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandala imza attı: Enkaz devraldık
İBB'ye bağlı İETT 5 yılda çöktü! 214 otobüs hurdaya ayrıldı: 700 bin arıza gerçekleşti
Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni detaylar! Kum ve kömür dolu zemini gizlediler
20 milyon İstanbullunun gözü Başkan Erdoğan'da! 39 ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Türk donanmasında gurur günü! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP'nin 'şeffaf' ittifak ortağı DEM'den devlete 'katliamcı' iftirası! PKK kanalında doğu illerimizi 'kürdistan' ilan ettiler
Yaşar Güler: Deniz Kuvvetlerimizin harekat kabiliyeti artacak
AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Hep beraber çalışacağız!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Togg'da siparişler bugün başlıyor: Çekiliş yok!

Togg'da siparişler bugün başlıyor: Çekiliş yok!

38 yıldır nüfusta kadın gözüküyor: Yıllarca erkek olduğumu ispatlamaya çalıştım…

38 yıldır nüfusta kadın gözüküyor: Yıllarca erkek olduğumu ispatlamaya çalıştım…

İki derslikli okulda tek öğrenci: Hasret'in karne sevinci

İki derslikli okulda tek öğrenci: Hasret'in karne sevinci

Sürücüler dikkat: İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif yollar

Sürücüler dikkat: İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif yollar

Depremde binlerce kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin müteahhitinden şaşkına çeviren savunma

Depremde binlerce kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin müteahhitinden şaşkına çeviren savunma