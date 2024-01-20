Pendikspor-Beşiktaş! Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak.



Pendik Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.



Ligde oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi.



Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynadığı son 2 müsabakayı kazandı. Fernando Santos'un teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Pendikspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.



Siltaş Yapı Pendikspor ise tarihinde ilk defa mücadele ettiği Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmayı kazanamadı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 16 puanla 19. basamakta yer alıyor.



İki takım arasında ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.



BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK



Siyah-beyazlı takımda 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Pendikspor karşısında forma giyemeyecek.



Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak.



Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Emrecan Uzunhan, Alex-Oxlade Chamberlain, Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.



PENDİKSPOR-BEŞİKTAŞ!



MUHTEMEL 11'LER



PENDİKSPOR: Erdem, Serkan, Berkay, Alpaslan, Sequeira, Midtsjö, İbrahim Akdağ, Kappel, Romero, Gökcan, Erencan.



BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Tayyip, Zaynutdinov, Umut, Demir Ege, Necip, Gedson, Rashica, Semih, Cenk.



STAT: Pendik

HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu

SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS 1