İngiltere'den sürpriz talip! Kadro dışı kalmıştı...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da son haftalarda süre alamayan Umut Bozok ve Abdülkadir Ömür, dün kulüp tarafından yapılan açıklama ile birlikte kadro dışı kaldılar.Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada ''Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır. Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır.'' denildi.Trabzonspor tarafından kadro dışı kalan Abdulkadir Ömür'e İngiltere'den sürpriz talip çıktı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ile ilgileniyor. Şartlar oluşursa Abdülkadir Ömür, İngiltere'de Hull City forması giyecek.Kulislerde yer alan diğer bilgiye göre; Abdülkadir Ömür, Fortuna Sittard'dan gelen teklifi değerlendirmek istediğini yönetime iletti. Trabzonspor yönetimi, teklifi yeterli bulmadı ve ayrılığı veto etti. Hatta iddiaya göre; Abdülkadir Ömür'ün Trabzonspor Kulübü'nün bilgisi olmadan Hollanda'ya gitti. Yönetim de bu yüzden Abdülkadir Ömür'ü kadro dışı bıraktı.