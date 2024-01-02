Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'dan kazanacağı ücret belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile 1,5 yıllığına anlaşan teknik direktör Sergen Yalçın'ın Akdeniz ekibinden yarım sezon için 20 milyon TL'ye yakın bir para kazanacağı öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren Antalyaspor'da Nuri Şahin'in Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund takımına gitmesinin ardından teknik direktörlük görevine Beşiktaş'ın efsanesi Sergen Yalçın getirildi.Antalyaspor'la 1,5 yıllığına el sıkışan 51 yaşındaki Seergen Yalçın'ın sözleşme detayları ortaya çıktı.Ajansspor'un haberine göre; Yalçın'ın Akdeniz ekibinden yarım sezon için 20 milyon TL'ye yakın bir para kazanacağı öğrenildi.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesinde 1 yıl opsiyonda da bulunuyor.