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Komşuda gündem: Fatih Terim! 'Yıllar sonra Yunanistan'a gelen en büyük teknik direktör'

Fatih Terim'in Panathinaikos'ta teknik direktörlük görevine başlaması, Yunanistan medyasında büyük yankı uyandırdı. Yunan basını, Terim'in ülkelerine gelen en büyük teknik direktör olduğunu vurgulayarak, kariyerine geniş bir yer ayırdı. İşte detaylar...

Ekleme: 2.01.2024 - 12:56 Güncelleme: 2.01.2024 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan, 2023'e Fatih Terim'i konuşarak veda etti. Panathinaikos'ta teknik direktörlük görevine başlayan Terim, ülkenin gündemine oturarak, büyük ilgi gördü.

SON 20 YILDA GELEN EN BÜYÜK TEKNİK DİREKTÖR
Yunan basınına göre, Yunan futbolunu Avrupa Şampiyonu yapan Otto Rehhagel ve Panathinaikos, AEK, PAOK gibi büyük takımları çalıştıran Fernando Santos'tan sonra Fatih Terim, son 20 yıl içinde Yunanistan'a gelen en büyük teknik direktör olarak kabul ediliyor.

YUNAN GAZETELERİ TERİM'E DETAYLI DEĞİNDİ
Yunan gazeteleri, Terim'in Panathinaikos'a transferini geniş bir şekilde ele alarak, Hürriyet Gazetesi'nin "Atina'da Bir Türk" başlığına tam 3 sayfa ayırdı. Gazeteler, Terim'in Türkiye'deki efsanevi kariyerini detaylı bir şekilde inceledi.

Komşuda gündem: Fatih Terim! 'Yıllar sonra Yunanistan'a gelen en büyük teknik direktör'

YUNAN TARAFTARLAR TERİM'E BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR
Panathinaikos'un sosyal medya takipçi sayısının Terim'in transferiyle arttığı belirtilirken, Yunan gazetesi To Vima, "Adana'dan yola çıkan fakir bir çocuğun öyküsü. Kariyeri başarılarla dolu. Bugün, Terim'in takipçileri 2,3 milyon" ifadelerini kullandı.

AŞIRI MİLLİYETÇİ ELEŞTİRİLER KAMUOYUNDA İLGİ GÖRMEDİ
Terim'in Türk olmasından dolayı aşırı milliyetçi bazı eleştirilere rağmen, genel kamuoyunda bu eleştirilerin ilgi görmediği belirtildi. Yunanistan'da, yeni yılın ilk gününde ise Terim'in Panathinaikos'u nasıl yöneteceği ve transfer planları konuşulmaya başlandı.

İLK MAÇ ÇARŞAMBA GÜNÜ
Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ilk resmi maçına Çarşamba günü çıkacak. Yunan Süper Ligi'nde 2. sırada bulunan Panathinaikos, kendi sahasında son sıradaki Giannina ile seyircisiz bir maça çıkacak.
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