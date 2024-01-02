Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye büyük kıyak! 40 milyon euroluk yıldız geliyor: Ortalık yıkılacak

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'de yıldız isim Ruben Neves ile yollar ayrılıyor. Arap ekibinde mutsuz olan Portekizli orta saha için sarı-lacivertliler devreye girdi.Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, eski hocası Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal'de forma giyen Ruben Neves için harekete geçti. Sarı lacivertlilerin Portekizli orta sahayı kiralamak istediği öne sürüldü.Suudi Arabistan'da mutsuz olan 26 yaşındaki oyuncunun ocak ayında Avrupa'ya dönmek istediği vurgulandı. Başarılı futbolcunun bu yüzden Fenerbahçe'nin talebine sıcak baktığı iddia edildi. Al Hilal'de teknik direktör Jorge Jesus'un ise Ruben Neves'in ayrılığına onay verdiği ve yerine oyuncu baktığı aktarıldı. İki taraf arasında yoğun görüşmelerin devam ettiği ve transferin 1 hafta içinde netleşmesinin beklendiği belirtildi.Ruben Neves, bu sezon Al Hilal formasıyla şu ana kadar 24 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 22'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2002 dakika sahada kalan 26 yaşındaki Portekizli orta saha, 3 gol ve 4 asistle skora etki etti.Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro.