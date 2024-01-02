  • USD: 29,67 - 29,72
  • EURO: 32,67 - 32,73
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye büyük kıyak! 40 milyon euroluk yıldız geliyor: Ortalık yıkılacak

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Jorge Jesus yönetiminde ligde lider olan Arap ekibinde ayrılığına izin verilen yıldız oyuncu içi Fenerbahçe devreye girdi. İşte detaylar...

Ekleme: 2.01.2024 - 10:44 Güncelleme: 2.01.2024 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'de yıldız isim Ruben Neves ile yollar ayrılıyor. Arap ekibinde mutsuz olan Portekizli orta saha için sarı-lacivertliler devreye girdi.

FENERBAHÇE, RUBEN NEVES'İN PEŞİNDE
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, eski hocası Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal'de forma giyen Ruben Neves için harekete geçti. Sarı lacivertlilerin Portekizli orta sahayı kiralamak istediği öne sürüldü.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye büyük kıyak! 40 milyon euroluk yıldız geliyor: Ortalık yıkılacak

JORGE JESUS AYRILIĞA İZİN VERDİ

Suudi Arabistan'da mutsuz olan 26 yaşındaki oyuncunun ocak ayında Avrupa'ya dönmek istediği vurgulandı. Başarılı futbolcunun bu yüzden Fenerbahçe'nin talebine sıcak baktığı iddia edildi. Al Hilal'de teknik direktör Jorge Jesus'un ise Ruben Neves'in ayrılığına onay verdiği ve yerine oyuncu baktığı aktarıldı. İki taraf arasında yoğun görüşmelerin devam ettiği ve transferin 1 hafta içinde netleşmesinin beklendiği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ruben Neves, bu sezon Al Hilal formasıyla şu ana kadar 24 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 22'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2002 dakika sahada kalan 26 yaşındaki Portekizli orta saha, 3 gol ve 4 asistle skora etki etti.

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro.
2023 yılı ihracat rakamları açıklanıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP’nin iki yüzü! Atatürk üzerinden Araplara nefret kusanlar DEM'e ses çıkarmadı
Ekrem İmamoğlu, sabah namazında Eyüpsultan'da görüntülendi
Dünya Tokyo'daki uçak kazasını konuşuyor
Gazze'de bilanço ağırlaştı! Can kaybı 22 bini geçti
Türk savunma sanayisi gözdelerinden: HÜRKUŞ'un milli silah sistemi genişliyor
Japonya'da uçak kazası: Pistte alev topuna döndü
Bakan Bayraktar, yeni yılda Gabar Dağı’nda “2024 yılında hedefimiz 100 bin varil”
Ankara’da AK Parti'ye 120 bin yeni üye! 4. kez Türkiye 1’incisi oldu
8 ilde casusluk operasyonu! İsrail için çalışan 33 kişi yakalandı
Zelenskiy'den Putin'e ağır hakaret: 'Putin tam bir hayvan!' sözleri olay oldu
Yerel seçim süreci resmen başladı: YSK Başkanı'ndan önemli açıklamalar
Güney Kore'de muhalefet liderine bıçaklı saldırı!
Tarihi yürüyüş dünya basınında! Vicdanın sesi İstanbul'dan yükseldi
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin son projesi: Balmumu heykel müzesi yapılıyor
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! PKK'nın uyuşturucu ticareti sorumlusu öldürüldü
İstanbul'da alışıldık manzara! İETT otobüsünün seyir halinde egzozu patladı
Malatya'da feci kaza! Otobüs devrildi: 3 ölü, 29 yaralı
Şişli'de korkunç kaza! İETT otobüsü hafriyat kamyonuna çarptı: Yaralılar var
Antalya merkezli 3 ilde Kafes-27 operasyonu! Şahinler suç örgütü çetesi çökertildi
40 bin hastada bir görülüyor! Ateşi 41,7 dereceye çıktı: Mucize eseri hayatta kaldı!

40 bin hastada bir görülüyor! Ateşi 41,7 dereceye çıktı: Mucize eseri hayatta kaldı!

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Düşük emekli aylığına yeni düzenleme

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Düşük emekli aylığına yeni düzenleme

8. Yargı Paketi'nin taslak çalışmalarının detaylarına ulaşıldı! Cezasızlık algısı ortadan kalkacak

8. Yargı Paketi'nin taslak çalışmalarının detaylarına ulaşıldı! Cezasızlık algısı ortadan kalkacak

Bir alo ile servet kaptırdı! Yaşlı kadına akıl almaz tuzak: 1.2 milyon lira ve 600 gram altın…

Bir alo ile servet kaptırdı! Yaşlı kadına akıl almaz tuzak: 1.2 milyon lira ve 600 gram altın…

Mersin'de kıyıya vurdu: 4,1 metre boyunda ve 400 kg ağırlığında

Mersin'de kıyıya vurdu: 4,1 metre boyunda ve 400 kg ağırlığında

Dünyanın en uzun kedisi! Kapıları bile açabiliyor ve hala uzamaya devam ediyor...

Dünyanın en uzun kedisi! Kapıları bile açabiliyor ve hala uzamaya devam ediyor...