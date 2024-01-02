  • USD: 29,67 - 29,72
  • EURO: 32,67 - 32,73
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hakim Ziyech'in menajeri konuştu: Galatasaray'dan ayrılacağız

Hakim Ziyech'in menajeri George Gardi, Galatasaray'a ayrılık taleplerini ilettiklerini ve Galatasaray'ın kendilerine zorluk çıkarmayacağını söyledi.

Ekleme: 2.01.2024 - 11:56 Güncelleme: 2.01.2024 - 12:05 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içerisinde yer alan Galatasaray'da büyük bir problem ortaya çıktı.

Büyük umutlarla transfer edilen Hakim Ziyech'in menajeri George Gardi, takımdan ayrılmak istediklerini ve bunu yönetime ilettiklerini söyledi.

'Galatasaray bize zorluk çıkarmayacak'

'Ziyech için Galatasaray macerası güzel başlamıştı ancak iyi devam etmedi. Ayrılmak istediğimizi Galatasaray yönetimine ilettik. Galatasaray bize zorluk çıkarmayacak.'

Hakim Ziyech'in menajeri konuştu: Galatasaray'dan ayrılacağız

14 maçta 6 gole katkı

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 14 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Ziyech neden ayrılmak istiyor?

Galatasaray'da hak edişlerindeki ödemelerin aksadığını iddia eden tecrübeli oyuncu özellikle son dönemde antrenmanlara çıkmazken maçlarda da düzenli olarak forma giyememesi durumu çıkmaza sürükledi.

Ön bölgede bir türlü istikrar yakalayamayan sarı-kırmızılılarda Ziyech'le yolların ayrılması planlanıyor.

Yüksek maaş almak istiyor

Adaptasyon sorunu yaşayan Ziyech'in de Galatasaray'a bonservisiyle gelmek yerine başka bir kulübe transfer olmayı düşündüğü öğrenildi.

PSG'ye transferi evrak yetişmemesi nedeniyle son anda yatan, geçen yaz ise Körfez ülkelerinden yüksek ücretli teklifler alan Faslı yıldızın, 30 yaşındayken son bir yüksek kazançlı kontrat için kulüp aramaya başladığı da gelen bilgiler arasında.
2023 yılı ihracat rakamları açıklanıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP’nin iki yüzü! Atatürk üzerinden Araplara nefret kusanlar DEM'e ses çıkarmadı
Ekrem İmamoğlu, sabah namazında Eyüpsultan'da görüntülendi
Dünya Tokyo'daki uçak kazasını konuşuyor
Gazze'de bilanço ağırlaştı! Can kaybı 22 bini geçti
Türk savunma sanayisi gözdelerinden: HÜRKUŞ'un milli silah sistemi genişliyor
Japonya'da uçak kazası: Pistte alev topuna döndü
Bakan Bayraktar, yeni yılda Gabar Dağı’nda “2024 yılında hedefimiz 100 bin varil”
Ankara’da AK Parti'ye 120 bin yeni üye! 4. kez Türkiye 1’incisi oldu
8 ilde casusluk operasyonu! İsrail için çalışan 33 kişi yakalandı
Zelenskiy'den Putin'e ağır hakaret: 'Putin tam bir hayvan!' sözleri olay oldu
Yerel seçim süreci resmen başladı: YSK Başkanı'ndan önemli açıklamalar
Güney Kore'de muhalefet liderine bıçaklı saldırı!
Tarihi yürüyüş dünya basınında! Vicdanın sesi İstanbul'dan yükseldi
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin son projesi: Balmumu heykel müzesi yapılıyor
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! PKK'nın uyuşturucu ticareti sorumlusu öldürüldü
İstanbul'da alışıldık manzara! İETT otobüsünün seyir halinde egzozu patladı
Malatya'da feci kaza! Otobüs devrildi: 3 ölü, 29 yaralı
Şişli'de korkunç kaza! İETT otobüsü hafriyat kamyonuna çarptı: Yaralılar var
Antalya merkezli 3 ilde Kafes-27 operasyonu! Şahinler suç örgütü çetesi çökertildi
40 bin hastada bir görülüyor! Ateşi 41,7 dereceye çıktı: Mucize eseri hayatta kaldı!

40 bin hastada bir görülüyor! Ateşi 41,7 dereceye çıktı: Mucize eseri hayatta kaldı!

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Düşük emekli aylığına yeni düzenleme

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Düşük emekli aylığına yeni düzenleme

8. Yargı Paketi'nin taslak çalışmalarının detaylarına ulaşıldı! Cezasızlık algısı ortadan kalkacak

8. Yargı Paketi'nin taslak çalışmalarının detaylarına ulaşıldı! Cezasızlık algısı ortadan kalkacak

Bir alo ile servet kaptırdı! Yaşlı kadına akıl almaz tuzak: 1.2 milyon lira ve 600 gram altın…

Bir alo ile servet kaptırdı! Yaşlı kadına akıl almaz tuzak: 1.2 milyon lira ve 600 gram altın…

Mersin'de kıyıya vurdu: 4,1 metre boyunda ve 400 kg ağırlığında

Mersin'de kıyıya vurdu: 4,1 metre boyunda ve 400 kg ağırlığında

Dünyanın en uzun kedisi! Kapıları bile açabiliyor ve hala uzamaya devam ediyor...

Dünyanın en uzun kedisi! Kapıları bile açabiliyor ve hala uzamaya devam ediyor...