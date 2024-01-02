Fatih Terim'in ilk bombası belli oldu! Galatasaray'a kendisi almıştı

Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim, 2023'e veda ederken de 2024'e girerken de ülkenin en çok konuşulan ismi oldu. Yunan basını, "İmparator" ve kariyeriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Bu arada Fatih Terim'in takımına Süper Lig'den transfer edeceği ilk isim de belli oldu. Terim, o yıldızı Galatasaray'a da kendisi transfer etmişti.

Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim, 2023'e veda ederken de 2024'e girerken de ülkenin en çok konuşulan ismi oldu. Yunan basını, "İmparator" ve kariyeriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Bu arada Fatih Terim'in takımına Süper Lig'den transfer edeceği ilk isim de belli oldu. Terim, o yıldızı Galatasaray'a da kendisi transfer etmişti. İşte son dakika haberinin detayları...



Yunanistan 2023'e yılına Fatih Terim'i konuşarak veda etti. Yeni yıla da yine tecrübeli teknik adamı konuşarak girdi.



Panathianikos'a transferinin duyulduğu 26 Aralık'dan bu yana, Terim'e gösterilen ilginin benzeri, son 20 yıl içinde sadece Otto Rehhagel ile Fernando Santos ile kıyaslanabilir.



"TÜRKİYE'NİN EFSANESİ"



UEFA Kupası da dahil olmak üzere kariyerinde 14 kupa zaferi bulanan Fatih Terim yıllar sonra Yunanistan'a gelen en büyük teknik direktör sayılıyor. Bu büyük ilgi, 2023'un son gününde yayınlanan Yunan gazetelerine de açık şekilde yansıdı.



Haftalık Proto Thema Gazetesi "Atina'da bir Türk" başlığı ile Terim'e tam 3 sayfa ayırdı. Gazete "Türkiye'nin efsanesi" dediği Terim'in futbolcu ve teknik direktör olarak kariyerine geniş yer verdi.



Haftalık Real News gazetesi, Terim hakkında Kayserisporlu Dimitris Kolovetsios ile konuştu.



"BAŞARISIZ OLACAĞINI DÜŞÜNSE GELMEZDİ"



Kolovetsios deneyimli teknik adamla ilgili olarak "Terim, Türkiye'deki en büyük isim. Çok güçlü kişiliği, mücadeleci ruhu var. Başarısız olacağını düşünse, Yunanistan'a gelmezdi. Kaybetmeyi hiç sevmez" değerlendirmesinde bulundu.



Yine haftalık To Vima gazetesi de "Adana'dan yola çıkan fakir bir çocuğun öyküsü. Kariyeri başarılarla dolu. Bugün, Panathinaikos takımının sosyal medyada takipçileri 600 bin kişi iken, Terim'in takipçileri 2,3 milyon" ifadesini kullandı.



İLK KEZ SAHAYA ÇIKACAK



Aşırı milliyetçi ve fanatik bazı çevrelerin, Terim'i Türk olmasından dolayı eleştirmeleri ise kamuoyunda ilgi görmedi.



Yunanistan'da, yeni yılın ilk gününde ise Terim'in Panathinaikos'u nasıl oynatacağını ve kimleri transfer edeceği konuşuldu.



Fatih Terim, Panathinaiokos'un hocası olarak ilk kez sahaya çıkacak ve 34 puanla 2. sırada bulunan Pana, seyircisiz maçta son sıradaki (14 puan) Giannina ile karşılaşacak.



FATİH TERİM, MORUTAN'I İSTİYOR



Bu arada Fanatik'in haberine göre; Fatih Terim, eski öğrencisi Olmipiu Morutan ile ilgileniyor.



Yunan devinin devre arasında 24 yaşındaki Rumen yıldız için Ankaragücü'nün kapısını çalması bekleniyor.



MKE Ankaragücü'nde bu sezon 16 maçta süre bulan Morutan, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.