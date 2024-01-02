Carlo Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcumuz Arda Güler'in takıma döndüğünü açıkladı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcumuz Arda Güler'in takıma döndüğünü açıkladı.



LaLiga'nın 19. haftasında yarın Mallorca'yı konuk edecekleri maç öncesinde açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, Arda Güler sorusuna da cevap verdi.



"ARDA GERİ DÖNDÜ"



Son yaptıkları antrenmanda güzel haberler aldıklarını aktaran Ancelotti, "Vinicius, Carvajal ve Arda geri döndü. Mendy ve Camavinga önümüzdeki hafta geri dönecek. Haberler iyi ve yarın yeni yıla iyi başlamak için yoğun ve kararlı bir şekilde iyi bir oyun oynamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.



Ancelotti, takımın yavaş yavaş değiştiğini belirterek, "Arda Güler de kendi seviyesine ulaştı ve bize çok yardımcı olacak" diye konuşt