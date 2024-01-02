Beşiktaş yeni teknik direktörüyle anlaşma sağladı! Maaşı bile belli oldu: İşte Türkiye’ye geliş tarihi…

Bu sezon Süper Lig'de büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, yeni teknik direktör için çalışmalarına devam ediyor. Yeni başkan ve yönetimle birlikte yeni bir döneme girecek olan siyah-beyazlı ekip, Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası henüz yeni çalıştırıcısını duyurmadı. Sürpriz bir isimle anlaşma sağladığı öğrenilen Kara Kartal'ın yeni teknik direktörüne ayırdığı maaş bütçesi de belli oldu. Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek olan dünyaca ünlü çalıştırıcı, Beşiktaş'a imzayı atıyor.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, büyük hayal kırıklığı yarattı.



Yaz transfer döneminde yapılan dikkat çekici transferlere rağmen Avrupa ve ligde beklenen oyunu sergileyemeyen siyah-beyazlı ekip, tecrübeli teknik direktörle yollarını ayırdı.



Şenol Güneş'in ardından göreve gelen Burak Yılmaz'ın da Beşiktaş'ta teknik direktörlük süresi kısa oldu. Kötü sonuçların ardından görevine veda eden Yılmaz'ın yerine ise bu kez Rıza Çalımbay getirildi. Son oynanan Alanyaspor maçından sonra özellikle futbolculara yönelik sözleri tepki çeken Rıza Çalımbay, siyah-beyazlılara veda etti.



Yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş yönetimi, tecrübeli ve yabancı bir isim üzerinde anlaşma sağladı. Bu süreçte Sergen Yalçın'ı da gündemine getiren Beşiktaş, yabancı bir teknik direktörle yola devam etmek istiyor.



YENİ TEKNİK DİREKTÖR GELİYOR



Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrasında yerli ve yabancı olmak üzere birçok isimle görüşen Beşiktaş yönetiminde tercih Bruno Genesio'da ağır basıyor.



57 yaşındaki tecrübeli teknik adam Bruno Genesio'yu takımın başına getirmek isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar olumlu yönde sürüyor. Takımı Bruno Genesio'ya emanet etmeye karar veren Siyah-beyazlı ekipte görüşmeleri de 2'nci başkan Hüseyin Yücel'in yürüteceği ifade edildi.



Daha önce Beşiktaş'tan 2.5 senelik anlaşma isteyen Bruno Genesio, yönetimden gelen 1.5 yıl artı 1 senelik teklifi de kabul etti.



Ayrıca Siyah-beyazlılardan senelik 3.5 milyon Euro alacağı öğrenilen Genesio ile bu hafta içerisinde yapılacak son görüşmenin ardından deneyimli isimle temasların sonuçlanması bekleniyor.



Tecrübeli teknik adamın cuma günü oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında Siyah-beyazlıların başında olması hedefleniyor. Son olarak Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes'i çalıştıran Genesio, daha önce de Lyon ve Beijing Guoan takımlarında görev yaptı.