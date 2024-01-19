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Ve Kenan Yıldız'ı duyurdular! Transfer sonunda resmen bitti...

Kenan Yıldız için Juventus'ta flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İtalyan devi, performansıyla büyük beğeni toplayan ve talipleri artan Kenan Yıldız'ın geleceği için kararını verdi. İşte detaylar...

Ekleme: 19.01.2024 - 12:12 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
Juventus'taki başarılı performansıyla Avrupa devlerini peşine takan Kenan Yıldız için yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan devi, çok şey beklediği milli oyuncu Kenan Yıldız'ın geleceği için kararını verdi.

AVRUPA, KENAN YILDIZ'IN PEŞİNDE
A Milli Takım'daki performansıyla ses getiren ve ardından Juventus'ta da süre almaya başlayan Kenan Yıldız, performansıyla büyük beğeni topladı. 18 yaşındaki genç yıldız için şimdiden Avrupa devleri sıraya girmiş durumda. Ancak İtalyan ekibinin milli oyuncuyu bırakmaya niyeti yok.

Ve Kenan Yıldız'ı duyurdular! Transfer sonunda resmen bitti...

TRANSFER BİTTİ

İtalya basınında yer alan habere göre; Juventus, Kenan Yıldız için gelen teklifleri birer birer geri çevirdi. İtalyan devi, 2027'nin sonunda sözleşmesi bitecek olan milli oyuncu ile yeni kontrat imzalayarak yıllık ücretine zam yapacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kenan Yıldız, bu sezon formasını giydiği Juventus'ta şu ana kadar 12 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 5'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 386 dakika sahada kalan 18 yaşındaki milli yıldız, 3 golle skora etki etti.
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