Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi Abdulkadir Bitigen oldu.

Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. 21 Ocak Pazar günü Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Abdulkadir Bitigen görev alacak.



21'inci haftanın karşılaşmaları ve görev alacak hakemler şöyle:



YARIN



Kasımpaşa - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy



Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan



Fatih Karagümrük - Başakşehir FK: Ümit Öztürk



Pendikspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu



Adana Demirspor - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler



PAZAR



Sivasspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam



Konyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük



Fenerbahçe - Samsunspor: Bahattin Şimşek



Trabzonspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen



PAZARTESİ



Kayserispor - İstanbulspor: Cihan Aydın