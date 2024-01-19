Portekiz'de tarihi VAR kararı! Darısı Türk futbolunun başına

Portekiz, bazı maçlardaki kritik pozisyonlarda hakem ile VAR arasındaki konuşmaların stadyumdan canlı olarak dinletilmesi için FIFA ve IFAB'dan izin aldı.

Portekiz Futbol Federasyonu, hakem ile VAR arasındaki konuşmaların stadyumlarda dinletilmesi için izin aldı.



Portekiz basınında yer alan haberde, bazı maçlardaki kritik pozisyonlarda hakem ile VAR arasındaki konuşmalar anlık olarak stadyumdan taraftarlara dinletilecek. Bu uygulamanın kullanılacağı maç sayısı adım adım artırılacak.



TELEVİZYONDAN YAYINLANIYORDU



Portekiz Futbol Federasyonu, Portekiz Ligi'nde oynanan karşılaşmalarda Eylül 2023'ten bu yana hakem ile VAR arasındaki konuşmaları aylık olarak bir TV kanalından yayınlıyor.