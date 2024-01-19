İngiliz basını duyurdu! G.Saraylı yıldıza dev talip

Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maçlarda Sacha Boey'in performansından etkilenen Manchester Unitedlı yetkililerin, Fransız sağ beki transfer listesine aldığı ileri sürüldü.

İngiltere Premier Lig takımı Manchester United'ın, gelecek yaz transfer dönemine savunmasını yenilemek istediği ve Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'i gündemine aldığı iddia edildi.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DİKKAT ÇEKTİ



ESPN'in haberine göre; Boey bu sezon Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda United'a karşı oynadığı maçlarda etkileyici performansıyla İngiliz takımının yetkililerinin dikkatini çekti ve transfer listesine girdi.



SÖZLEŞMESİ BİR YIL SONRA BİTİYOR



Manchester United'da sözleşmelerinin bitimine 1 yıl kalan oyunculara özellikle dikkat edildiği ve Fransız sağ bekin de bu isimlerden birisi olduğu belirtildi.



Sacha Boey ile Galatasaray arasındaki mukavele 2025 yılında sona erecek. "Kırmızı Şeytanlar" bu durumu avantaja çevirip transferi daha makul bir fiyatla bitirmek istiyor.