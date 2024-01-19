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Galatasaraylı futbolcu görüntüsüyle sosyal medyayı salladı

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'la oynadığı maçta Tanguy Ndombele'nin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 19.01.2024 - 12:29 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında konuk ettiği 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 4-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Galatasaraylı futbolcu görüntüsüyle sosyal medyayı salladı

Sarı-kırmızılılara turu getiren golleri Barış Alper Yılmaz, Tete, Abdülkerim Bardakcı ve penaltıdan Halil Dervişoğlu kaydetti.

Galatasaraylı futbolcu görüntüsüyle sosyal medyayı salladı

Kerem Demirbay maçta yaptığı 3 asistle karşılaşmanın yıldızı oldu.

Karşılaşmanın en çok konuşulan ismi ise Ndombele oldu.

Galatasaraylı futbolcu görüntüsüyle sosyal medyayı salladı

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Ndombele, 63. dakikada oyuna dahil oldu.

Sürekli kilolarıyla gündeme gelen Fransız futbolcunun maçtaki görüntüsü dikkati çekti.

Galatasaraylı futbolcu görüntüsüyle sosyal medyayı salladı

Soğuk havanın etkisiyle şortun altına beyaz içlik giyen 27 yaşındaki futbolcu için sosyal medyada esprili yorumlar yapıldı.

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