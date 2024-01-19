Galatasaraylı futbolcu görüntüsüyle sosyal medyayı salladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında konuk ettiği 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 4-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.Sarı-kırmızılılara turu getiren golleri Barış Alper Yılmaz, Tete, Abdülkerim Bardakcı ve penaltıdan Halil Dervişoğlu kaydetti.Kerem Demirbay maçta yaptığı 3 asistle karşılaşmanın yıldızı oldu.Karşılaşmanın en çok konuşulan ismi ise Ndombele oldu.Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Ndombele, 63. dakikada oyuna dahil oldu.Sürekli kilolarıyla gündeme gelen Fransız futbolcunun maçtaki görüntüsü dikkati çekti.Soğuk havanın etkisiyle şortun altına beyaz içlik giyen 27 yaşındaki futbolcu için sosyal medyada esprili yorumlar yapıldı.