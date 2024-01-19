Galatasaray'da flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da Christian Luyindama'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Tecrübeli stoperin sözleşmesi bu sezon sonu bitiyordu.

Galatasaray'da Christian Luyindama ile yollar ayrıldı. Bu sezonun sonuna kadar mukavelesi bulunan tecrübeli stoper ile karşılıklı anlaşılarak sözleşme feshedildi.



Galatasaray'da 79 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 5 gol atarken, 2 asist yaptı.



Bonservisine 8 milyon Euro ödendi



Sarı kırmızılılar, 2018-2019 sezonunun devre arasında Luyindama'yı Standard Liege'den 3 milyon Euro karşılığında kiralık kadrosuna katmıştı. Luyindama'dan memnun kalan Galatasaray, 5 milyon Euro daha ödeyip oyuncunun bonservisini aldı.



Galatasaray'da 2 sezon daha oynayan Luyindama, 2021-22 sezonunun devre arasında Al-Taawooun'a kiralandı. Demokratik Kongolu oyuncu 2022-2023 sezonunda ise Antalyaspor'da kiralık forma giydi.



Bu sezon başında Galatasaray'a dönen Luyindama tesislerde bireysel antrenman yapıyordu. 30 Haziran 2024'te sözleşmesi bitecek Luyindama, kulüpten ayrıldı.