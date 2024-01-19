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Galatasaray'da flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da Christian Luyindama'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Tecrübeli stoperin sözleşmesi bu sezon sonu bitiyordu.

Ekleme: 19.01.2024 - 09:00 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:02 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da Christian Luyindama ile yollar ayrıldı. Bu sezonun sonuna kadar mukavelesi bulunan tecrübeli stoper ile karşılıklı anlaşılarak sözleşme feshedildi.

Galatasaray'da 79 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 5 gol atarken, 2 asist yaptı.

Bonservisine 8 milyon Euro ödendi

Sarı kırmızılılar, 2018-2019 sezonunun devre arasında Luyindama'yı Standard Liege'den 3 milyon Euro karşılığında kiralık kadrosuna katmıştı. Luyindama'dan memnun kalan Galatasaray, 5 milyon Euro daha ödeyip oyuncunun bonservisini aldı.

Galatasaray'da 2 sezon daha oynayan Luyindama, 2021-22 sezonunun devre arasında Al-Taawooun'a kiralandı. Demokratik Kongolu oyuncu 2022-2023 sezonunda ise Antalyaspor'da kiralık forma giydi.

Bu sezon başında Galatasaray'a dönen Luyindama tesislerde bireysel antrenman yapıyordu. 30 Haziran 2024'te sözleşmesi bitecek Luyindama, kulüpten ayrıldı.
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