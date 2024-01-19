Fred'e 3 talip birden! Sambacılar onun peşinde

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve takımın vazgeçilmezi olan Fred'e talip var. Brezilyalı yıldızı, ülkesinden Internacional, Palmeiras, ve Vasco da Gama'nın istediği ileri sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de orta sahada sergilediği performansla taraftarın sevgilisi olan Fred ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.



Brezilya basını, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Fred'e 3 takımın talip olduğunu duyurdu.



Haberde Internacional, Palmeiras, ve Vasco da Gama'nın 30 yaşındaki yıldızı istediği ve takımların Fred'in yanı sıra Fenerbahçe ile de anlaşması gerektiği vurgulandı.



Öte yandan Fred'in 20 milyon Euro'ya yakın piyasa değerinin transferi zorlaştıracağı aktarılırken, en uygun seçeneğin kiralama olduğu belirtildi.



"TRANSFER İHTİMALİ ZOR"



Ayrıca Fred'in Fenerbahçe'deki istikrarlı performansı ve Brezilyalı oyuncu için resmi teklif yapılmaması da transferi karmaşık bir hale getirdiği vurgulandı. Bu faktörlerden dolayı da Fred'in bu 3 takımdan birine transfer olmasının zor bir ihtimal olduğu aktarıldı.



FRED VARSA FENERBAHÇE GALİP



Sezon başında Fred'i Premier Lig devi Manchester United'dan 9.7 milyon euroluk bonservis bedeli ile kadrosuna katan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın forma giydiği her maçı kazanmasını bildi.



Sarı-lacivertli takım, 30 yaşındaki merkez orta sahanın forma giydiği 14'ü lig olmak üzere 20 maçın tamamında sahadan galip ayrıldı.



Fred bu maçlarda ise toplam 6 asist yaptı.



OYNAMADIĞI 11 MAÇTA 5 KEZ KAYIP



Fenerbahçe, Fred'in oynamadığı 11 maçta sahadan 5 kez puan kaybı ile ayrıldı.