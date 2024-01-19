Bir dönem sona erdi! Abdülkadir Ömür...

Trabzonspor'dan ayrılmak isteyen Abdülkadir Ömür'ün, Fransa ve Hollanda'dan bazı takımlarla görüşme halinde olduğu ve ayrılmak istediği belirtildi.

Trabzonspor'dan ayrılmak isteyen Abdülkadir Ömür'ün ayrılmak için idmanlara çıkmadığı öğrenildi.



Manisa FK maçı sonrası değerlendirmelere bulunan Avcı, 'Sebebimi bilmediğim bir şekilde bugün Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok aramızda yoktu. Onlarla ilgili kulübümüz açıklama yapar. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok çeşitli sebeplerden dolayı antrenmanlarda yoklar. Nedenini bilmiyorum.' ifadelerini kullandı.



30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Abdülkadir Ömür'ün Fransa ve Hollanda'dan bazı takımlarla görüşme halinde olduğu ve ayrılmak istediği belirtildi.