Batshuayi Fenerbahçe'den gidiyor mu? İşte son kararı...

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin geleceğiyle ilgili süregelen belirsizlik sona erdi. Sezon sonuna yaklaşırken, deneyimli futbolcu gelecek sezon için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.Fenerbahçe, 2022-23 sezonu başında 3.5milyon euro karşılığında transfer ettiği Michy Batshuayi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Belçikalı forvet, ilk sezonunda 2 gol, 2 asistle takımına önemli katkı sağlamıştı.Nottingham Forest'a transferi son anda gerçekleşmeyen Michy Batshuayi, Club Brugge, Strasbourg ve Montpellier'den gelen tekliflere rağmen Fenerbahçe'de kalmaya kararlı. Belçikalı forvet, sezonu sarı-lacivertli formayla tamamlama kararı aldı.Geçtiğimiz günlerde Adanaspor maçında attığı 4 golle dikkat çeken Michy Batshuayi, transfer dedikodularına nokta koydu. 'Ben Fenerbahçe'ye konsantreyim. Amacım, bu takımla beraber kazanabileceğimiz tüm kupaları kazanmak.' dedi.Belçikalı golcü Michy Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe formasını toplam 24 maçta giyerek 13 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Fenerbahçe taraftarları, gelecek sezon için umutlu bir bekleyişe geçti.