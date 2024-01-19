Altay Bayındır'ın Manchester United macerası başlıyor! İşte forma giyeceği maç

Manchester United'ın sezon başında transfer ettiği Türk milli kaleci Altay Bayındır, uzun bir bekleyişin ardından nihayet ilk kez forma şansı bulacak. Manchester United'ın başarılı kalecisi André Onana'nın Afrika Uluslar Kupası'na gitmesiyle birlikte, Altay Bayındır'ın 28 Ocak Pazar günü oynanacak FA Cup 4. tur maçında sahaya çıkması bekleniyor.Altay Bayındır, Manchester United'ın resmi web sitesine verdiği röportajda takım arkadaşlarına ve takımın atmosferine olumlu göndermelerde bulundu. 'Takım arkadaşlarımızın hepsi olumlu ve karakterli. Hepimiz birbirimiz için oynuyoruz ve sahada olmak için savaşıyoruz' diyen Altay, büyük bir aile olmanın ve bu büyük takımda oynamanın sorumluluğunu taşımanın önemine vurgu yaptı.28 Ocak Pazar günü oynanacak olan Manchester United - Newport County maçı, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Altay Bayındır'ın ilk kez Manchester United formasıyla sahaya çıkacak olması, maçı daha da önemli kılıyor.