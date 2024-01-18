Valentin Rosier, Nice'e kiralandı

Beşiktaş, Valentin Rosier'in Nice'e satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş, Fransız sağ beki Valentin Rosier'in Nice'e satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.



Kulübün KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC NICE kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre OGC NICE kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2023/2024 sezonu sonuna kadar ücreti OGC NICE kulübü tarafından karşılanacaktır.



Satın alma maddesi 3 milyon euro



Daha önce çıkan haberlerde sözleşmede yer alan satın alma maddesinin 3 milyon euro civarında olduğu öne sürülmüştü. Beşiktaş'ta bu sezon 21 maçta süre bulan Valentin Rosier, 2 asist yaptı.



Fransız sağ bek, Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden biri olmuştu.