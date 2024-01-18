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Valentin Rosier, Nice'e kiralandı

Beşiktaş, Valentin Rosier'in Nice'e satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Ekleme: 18.01.2024 - 14:01 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:08 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Fransız sağ beki Valentin Rosier'in Nice'e satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Kulübün KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC NICE kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre OGC NICE kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2023/2024 sezonu sonuna kadar ücreti OGC NICE kulübü tarafından karşılanacaktır.

Satın alma maddesi 3 milyon euro

Daha önce çıkan haberlerde sözleşmede yer alan satın alma maddesinin 3 milyon euro civarında olduğu öne sürülmüştü. Beşiktaş'ta bu sezon 21 maçta süre bulan Valentin Rosier, 2 asist yaptı.

Fransız sağ bek, Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden biri olmuştu.
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