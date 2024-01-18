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Trabzonspor - Galatasaray maçı için taraftar kararı

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan maça sarı-kırmızılı taraftarların alınmasına karar verildi.

Ekleme: 18.01.2024 - 13:22 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:23 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçına sarı-kırmızılı taraftarların alınmasına karar verildi.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararına göre Papara Park'taki karşılaşmayı, misafir takım tribününde 2 bin 32 Galatasaray taraftarı izleyebilecek

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Bu arada Trabzonspor-Galatarasay karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları, VIP Platinum-B 2 bin lira, VIP Platinum A-C 1500 lira, VIP Gold bin lira, VIP Silver 750 lira, Batı tribün 500 lira, Doğu üst 400 lira, Fırtına 300 lira, Kuzey-Güney kale arkası ise 200 lira olarak belirlendi.

Taraftarların bu maça ilgisi dolayısıyla Atatürk Alanı'ndaki satış gişesinin önünde kuyruk oluştu.

Taraftarlardan Orhan Cömert, maç için heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Coşkulu bir şekilde Trabzonspor'umuzun yanında olup bu maçı alacağımızı düşünüyorum." dedi.

Almanya'dan maç için geldiğini belirten Murat Yurtseven ise Trabzonspor'dan galibiyet beklediğini dile getirdi.
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