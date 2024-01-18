Trabzonspor'da sözleşme feshi! Deneyimli futbolcuyla yollar ayrıldı

Trabzonspor, 32 yaşındaki Danimarkalı sağ beki Jens Stryger Larsen ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı.



Bordo-mavililer, 32 yaşındaki Danimarkalı sağ beki Jens Stryger Larsen ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.



İşte Trabzonspor'un açıklaması:



Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Jens Stryger Larsen arasındaki 01.07.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.



62 maça çıktı



2022-2023 sezonun başında Trabzonspor'a transfer olan Jens Stryger Larsen, bordo-mavili ekiple 62 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.



32 yaşındaki deneyimli sağ bekin, önümüzdeki günlerde İsveç temsilcisi Malmö ile sözleşme imzalaması bekleniyor.