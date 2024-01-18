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İngiltere'de ilginç olay: Taraftar hakem oldu

İngiltere FA Cup'ta oynanan Wolverhampton - Brentford maçında 4. hakemin sakatlanması üzerine tribünde seyirci olarak bulunan 12 yaş altı hakemi Ross Bennett, 4. hakemin yerine geçti.

Ekleme: 18.01.2024 - 16:02 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:07 / Editör: Ozge Selin
İngiltere FA Cup'ta oynanan Wolverhampton - Brentford maçında inanılmaz bir olay yaşandı.

Taraftar hakem oldu

Wolverhampton'ın stadyumu Molineux'de oynanan mücadelenin uzatma dakikalarında 4. hakemin sakatlanması üzerine tribünde seyirci olarak bulunan 12 yaş altı hakemi Ross Bennett, orta hakem Andrew Madley'e 4. hakemin yerine geçebileceğini söyledi ve sakatlanan hakemin yerini aldı.

11 yaşındaki oğlu ile Wolverhampton'ı desteklemek için tribünde bulunan Bennett, BBC'ye yaptığı açıklamada Madley tarafından kendisine sorulan; 'Hakemlik yapabilir misin?' sorusuna 'Bana hızlandırılmış bir kurs verin yeter' yanıtını verdiğini söyledi.

Bunun üzerine Bennett'e önce oyuncu değişikliği tabelasının nasıl kullanılacağı konusunda hızlandırılmış bir kurs verildi, daha sonra da diğer hakemlerle iletişime geçebilmesi için bir kulaklık bağlandı.

İngiltere'de ilginç olay: Taraftar hakem oldu

'Golümüze sevinemedim'

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bennett, 'Bunun gerçekleşme ihtimali nedir ki? Oğlum beni tribünden sıkıştırdı ve Brentford kulübesi de bana soru üstüne soru sordu ancak profesyonelliğimi bozmadım.' sözlerini sarf etti.

Uzatmalara giden maçta takımı Wolverhampton'ın 105+2'de Matheus Cunha ile attığı penaltı golüne sevinemediği için üzgün olduğunu söyleyen Bennett, 'Attığımız golü kutlayamadığıma çok üzüldüm ama tarafsız kalmak zorundaydım. Muhtemelen orada kutlama yapmayan tek Wolves taraftarı bendim. Bu hayatınız boyunca başınıza bir kez gelebilecek bir şey, umarım asıl dördüncü hakemin durumu iyidir.' dedi.
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