Galatasaraylılar ekran başına! Geri dönüyor

Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiralık gönderdiği Nicolo Zaniolo için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan futbolcunun ülkesine geri dönebileceği vurgulandı.

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo için İtalyan basınında transfer iddiası yer aldı.



Calciomercato'da yer alan habere göre Zaniolo için Fiorentina'nın devrede olduğu öne sürüldü. Haberde teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun genç futbolcuyu istediği aktarıldı.



Yine haberde Fiorentina'da forma giyen ve Zaniolo'nun yakın arkadaşı olan Luca Ranieri'nin transferde etkin bir rol oynayabileceği kaydedildi. Buna karşın Zaniolo'nun Aston Villa'da mutlu olduğu ve transferi için istekli olmadığı da gelen bilgiler arasında.



Premier lig ekibi Aston Villa ile tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Zaniolo 877 dakika süre aldı ve 2 gollük skor katkısı verdi.