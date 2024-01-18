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Galatasaray'da Icardi şoku: İtalyan basını duyurdu, yıldız futbolcu gidiyor…

Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Yıldız isim Galatasaray ile yollarını ayırıyor…

Ekleme: 18.01.2024 - 14:46 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:47 / Editör: Ozge Selin
Sarı- kırmızılı takımın golcüsü hakkında taraftarları üzecek bir iddia atıldı.

Galatasaray’ın önemli isimlerinden biri olan Mauro Icardi geçirdiği son sakatlık sebebiyle 3 hafadır İstanbul dışında tedavi görüyordu.

Sport Italia'nın haberine göre, Yüz kemiklerinde oluşan sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzan kalan 30 yaşındaki futbolcu Türkiye’den ayrılmak istiyor.

Galatasaray'da Icardi şoku: İtalyan basını duyurdu, yıldız futbolcu gidiyor…

Yıldız ismin bu isteği, İtalyan devleri Inter ve Juventus'un dikkatini çekiyor.

Sezon içerisinde 27 maçta 18 gol atan Icardi, kendisinden beklenen performansı fazlasıyla göstermişti.

Ne yazık ki yaşadığı son sakatlık sonucunda İtalya’ya dönme isteği ile futbol gündemine bomba gibi düştü.

Icardi’nin transferiyle ilgili olacak gelişmeler yakın takip altında.
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