Çağlar Söyüncü kararını verdi! Herkesi ters köşe yaptı
Fenerbahçe'nin yoğun çaba sarf ettiği milli futbolcu Çağlar Söyüncü, transfer tercihini yaptı. Porto ve diğer büyük kulüplerin ilgisi arasında, Söyüncü'nün tercihi Sarı-lacivertliler oldu. Detaylar haberimizde...
Fenerbahçe'nin savunma takviyesi için görüştüğü Çağlar Söyüncü, tercihini yaparak Porto ve diğer talip kulüpleri geride bıraktı. Söyüncü'nün EURO 2024 nedeniyle Türkiye'de geçirmek istediği sezon için tercihi Fenerbahçe oldu.
PORTO'NUN ÇABALARI BOŞA ÇIKTI
Porto'nun Atletico Madrid ile anlaşmaya vardığı ancak oyuncuyu ikna edemediği belirtildi. Çağlar Söyüncü'nün menajeri aracılığıyla Atletico'ya, "Benim tercihim Fenerbahçe. Bu konuda anlayış bekliyorum" mesajı gönderdiği ifade edildi.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde güçlü bir adım attı. Sarı-lacivertliler, milli savunmacıyı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istiyor. Madrid'de devam eden pazarlıkların önemli bir haftaya damga vurması bekleniyor.
İSPANYOL DEVİ İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü transferi için Madrid'e gönderdiği yönetici Selahattin Baki, Atletico Madrid ile pazarlıkları sürdürüyor. Bu hafta içinde transferde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
ATLETICO'DA SINIRLI SÜRE
Sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, sınırlı süre alarak beklenenin altında performans sergiledi. Milli savunmacı, EURO 2024 öncesi Türkiye'de geçireceği sezon için Fenerbahçe'yi tercih etti.
PORTO'NUN ÇABALARI BOŞA ÇIKTI
Porto'nun Atletico Madrid ile anlaşmaya vardığı ancak oyuncuyu ikna edemediği belirtildi. Çağlar Söyüncü'nün menajeri aracılığıyla Atletico'ya, "Benim tercihim Fenerbahçe. Bu konuda anlayış bekliyorum" mesajı gönderdiği ifade edildi.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde güçlü bir adım attı. Sarı-lacivertliler, milli savunmacıyı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istiyor. Madrid'de devam eden pazarlıkların önemli bir haftaya damga vurması bekleniyor.
İSPANYOL DEVİ İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü transferi için Madrid'e gönderdiği yönetici Selahattin Baki, Atletico Madrid ile pazarlıkları sürdürüyor. Bu hafta içinde transferde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
ATLETICO'DA SINIRLI SÜRE
Sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, sınırlı süre alarak beklenenin altında performans sergiledi. Milli savunmacı, EURO 2024 öncesi Türkiye'de geçireceği sezon için Fenerbahçe'yi tercih etti.