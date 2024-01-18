Çağlar Söyüncü kararını verdi! Herkesi ters köşe yaptı

Fenerbahçe'nin savunma takviyesi için görüştüğü Çağlar Söyüncü, tercihini yaparak Porto ve diğer talip kulüpleri geride bıraktı. Söyüncü'nün EURO 2024 nedeniyle Türkiye'de geçirmek istediği sezon için tercihi Fenerbahçe oldu.Porto'nun Atletico Madrid ile anlaşmaya vardığı ancak oyuncuyu ikna edemediği belirtildi. Çağlar Söyüncü'nün menajeri aracılığıyla Atletico'ya, "Benim tercihim Fenerbahçe. Bu konuda anlayış bekliyorum" mesajı gönderdiği ifade edildi.Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde güçlü bir adım attı. Sarı-lacivertliler, milli savunmacıyı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istiyor. Madrid'de devam eden pazarlıkların önemli bir haftaya damga vurması bekleniyor.Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü transferi için Madrid'e gönderdiği yönetici Selahattin Baki, Atletico Madrid ile pazarlıkları sürdürüyor. Bu hafta içinde transferde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.Sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, sınırlı süre alarak beklenenin altında performans sergiledi. Milli savunmacı, EURO 2024 öncesi Türkiye'de geçireceği sezon için Fenerbahçe'yi tercih etti.