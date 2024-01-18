Bir ilki yaşadı! Michy Batshuayi durdurulamıyor
Fenerbahçe'nin Belçikalı santraforu Michy Batshuayi, Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u 6-0 yendikleri maçta kariyerinde bir ilki yaşadı. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken golcü oyuncu fileleri tam 4 kez havalandırmayı başardı.
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Adanaspor maçında kariyerinde bir ilke imza attı.
Michy Batshuayi geçen sezon İstanbulspor, bu sezon ise Kayserispor maçında hat-trick yapmıştı.
Belçikalı forvet, Chelsea formasıyla Nottingham karşısında, Standard Liege formasıyla ise Oostende önünde 3 kez fileleri sarsmıştı.
30 yaşındaki forvet, dün Adanaspor mücadelesinde 4 defa fileleri havalandırarak kariyerinde bir ilki yaşadı. Michy Batshuayi, bu sezon Dzeko'nun yedeği olarak daha çok sonradan oyuna girmesine rağmen 24. resmi maçında gol sayısını 13'e yükseltmeyi başardı.
Michy Batshuayi geçen sezon İstanbulspor, bu sezon ise Kayserispor maçında hat-trick yapmıştı.
Belçikalı forvet, Chelsea formasıyla Nottingham karşısında, Standard Liege formasıyla ise Oostende önünde 3 kez fileleri sarsmıştı.
30 yaşındaki forvet, dün Adanaspor mücadelesinde 4 defa fileleri havalandırarak kariyerinde bir ilki yaşadı. Michy Batshuayi, bu sezon Dzeko'nun yedeği olarak daha çok sonradan oyuna girmesine rağmen 24. resmi maçında gol sayısını 13'e yükseltmeyi başardı.