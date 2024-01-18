Bir ilki yaşadı! Michy Batshuayi durdurulamıyor

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Adanaspor maçında kariyerinde bir ilke imza attı.Michy Batshuayi geçen sezon İstanbulspor, bu sezon ise Kayserispor maçında hat-trick yapmıştı.Belçikalı forvet, Chelsea formasıyla Nottingham karşısında, Standard Liege formasıyla ise Oostende önünde 3 kez fileleri sarsmıştı.30 yaşındaki forvet, dün Adanaspor mücadelesinde 4 defa fileleri havalandırarak kariyerinde bir ilki yaşadı. Michy Batshuayi, bu sezon Dzeko'nun yedeği olarak daha çok sonradan oyuna girmesine rağmen 24. resmi maçında gol sayısını 13'e yükseltmeyi başardı.