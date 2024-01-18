Belhanda'nın yeni takımı belli oldu! Sürpriz tercih

Adana Demirspor'dan ayrılan Younes Belhanda, Katar Ligi ekibi Al-Shamal'a transfer oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayıran Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu.



Adı İstanbul kulüpleri ve Panathinaikos ile de anılan Faslı yıldız, Katar Ligi ekiplerinden Al-Shamal ile sözleşme imzaladı.



Bu sezon Mavi Şimşekler ile 20 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



Faslı yıldız ülkemizde daha önce 2017-2021 yılları arasında Galatasaray formasını da giymişti.