Başakşehir'den Eden Karzev açıklaması

Başakşehir, Eden Karzev ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda, kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası verilmiş olup, Eden Karzev'in kariyerini yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.