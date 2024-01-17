Ve anlaşma tamam! Anastasios Bakasetas'ı duyurdular

Anastasios Bakasetas'ın yeni adresi belli oldu. Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de gündeme gelen yıldız oyuncu Anastasios Bakasetas, ülkesi Yunanistan'a dönüyor. İşte yeni takımı...Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Anastasios Bakasetas transferinde mutlu sona ulaştı.Yunanistan'dan Gazzetta'nın haberine göre; Panathinaikos yöneticileri, salı günü özel uçakla Atina'dan Trabzon'a geçti. Akşamdan sabaha kadar uzanan transfer görüşmelerinde Yunan ekibi, Trabzonspor'u transfer için ikna etmeyi başardı.Bakasetas ise uzun transfer görüşmelerinin ardından Panathinaikos'a evet dedi.Prensip anlaşmasının ardından Trabzonspor, Panathinaikos'tan bir ricada bulundu ve transferin resmiyet kazanması için Galatasaray ile oynanacağı maç sonrasını istedi. Panathinaikos bu talebe olumlu yanıt verdi.Trabzonspor, on numara ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayan Anastasios Bakasetas'ı, Ocak 2021'de 3 milyon Euro'ya Alanyaspor'dan satın aldı. Geldiği günden itibaren takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına giren 30 yaşındaki futbolcu, bordo mavili formayla çıktığı 121 resmi karşılaşmada 57 gole katkı yaparken (33 gol, 24 asist), 1'er kez Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 9 milyon Euro olan Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı'nın da asları arasında yer alıyor.