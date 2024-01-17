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Süper Lig’in yeni şampiyonluk favorisi belli oldu! Oranlar güncellendi: 20. haftanın ardından favori değişti…

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıyasıya mücadele sürerken 20. hafta maçları da sona erdi. Ligin ikinci yarısında birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ederken şampiyonluk oranları da açıklandı. Açıklanan oranlara göre Süper Lig'in 2023/24 sezonu için şampiyonluğun favorisi değişti.

Ekleme: 17.01.2024 - 09:28 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de futbol heyecanı her hafta giderek daha da kızışıyor. Ligde son olarak 20. hafta mücadeleleri oynandı.

Ligin zirvesinde yer alan iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe, bu hafta iki kritik karşılaşmaya çıktı.

Deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Fenerbahçe, uzun süre eşitliği bozulmayan mücadeleden tek golle 3 puanı almayı başardı.

Karşılaşmadan galip gelmesiyle birlikte ligdeki puanını 53 yapan Kanarya, zirvedeki yürüyüşünü de sürdürmüş oldu. Fenerbahçe'nin en yakın rakibi Galatasaray ise RAMS Park'ta ligin zorlu takımlarından birisi olan Kayserispor'u ağırladı.

Victor Nelsson'un golüyle maçta 1-0 öne geçen Galatasaray, ikinci yarıda eşitliği sağlayan golü engelleyemedi.

Galatasaray'ın sahadan galip gelmesini sağlayan gol ise 84. dakikada oluşan penaltının ardından Dries Mertens'in vuruşuyla gerçekleşti. Kayserispor'u zorlanarak da olsa yıkmayı başaran Aslan, 51 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Bu sırada da Süper Lig'in şampiyonluk oranları güncelledi. Açıklanan oranlarda favorinin değiştiği gözlemlendi.

İşte yeni şampiyonluk oranları…

Sivasspor: 150

Kayserispor: 150

Alanyaspor: 150

Adana Demirspor: 100

Trabzonspor: 50

Beşiktaş: 50

Daha önce açıklanan sıralamada Galatasaray 1.75 ile favori gösterilirken, güncellenen oranlar sonrası Sarı-Kırmızılıların şampiyonluk oranı 1.80'e çıktı.

Fenerbahçe'nin 1.85'lik oranı ise 1.75'e düşürüldü ve Sarı-Lacivertliler şampiyonluğun yeni favorisi oldu.

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