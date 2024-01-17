Rosier yuvadan uçtu! İşte yeni adresi

Nice ile anlaşmaya varan Valentin Rosier, sabah saatlerinde İstanbul’dan ayrıldı ve resmi imza için Fransa’ya uçtu.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Fransız oyuncu Valentin Rosier'in Ligue 1 ekiplerinden Nice ile anlaşmaya vardı. Sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrılan Rosier'in gün içinde sağlık kontrollerinden geçeceği ve Fransız ekibine imza atacağı öğrenildi.



Beşiktaş'ta bu sezon 21 maça çıkan Rosier, bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı. Valentin Rosier, Fenerbahçe ile 15. haftada oynanan derbinin ardından kadro dışı kalmıştı.