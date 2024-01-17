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Mauro Icardi'den Türkiye'ye dönüş paylaşımı

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi tatilden dönüyor... Trabzonspor maçıyla birlikte dönmesi beklenen Arjantinli futbolcu eşi Wanda Nara ile birlikte uçağa bindiği fotoğrafını paylaştı.

Ekleme: 17.01.2024 - 10:17 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray'da santrfor problemi devam ediyor.

Mauro Icardi'nin izin alarak eşi Wanda Nara ile tatile gitmesi bazı taraftarları rahatsız ederken, Okan Buruk, Arjantinli oyuncunun kısa sürede İstanbul'a geleceğini açıklamıştı.

Mauro Icardi'ye belli bir dinlenme süresi verdik. Çarşamba günü yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. Ayağının ve yüzünün durumuna bakacağız. Verdiğimiz program dahilinde hazırlanıyor. Hafta sonu için durumunu değerlendireceğiz. Trabzonspor maçında kadroda olabileceğini düşünüyorum.

Dönüyor

Trabzonspor maçına yetişmesi beklenen Icardi'den de paylaşım geldi.

Arjantin'den gönderi paylaşan Icardi, uçağa giderken çektirdiği fotoğrafın altına Türk bayrağı koyarak İstanbul'a döneceğini duyurdu.

Binlerce beğeni alan bu fotoğrafın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar da 'Golcü dönüyor' ifadelerinde bulundu.

Mauro Icardi'nin istatistikleri

30 yaşındaki futbolcu bu sezon 27 maçta 17 gol 6 asist kaydetti.

Mauro Icardi'den Türkiye'ye dönüş paylaşımı
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