Kenan Yıldız'a büyük övgü! 'Yıldız bir oyuncu gibi...'

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, milli futbolcu Kenan Yıldız için "Nadiren yanlış kararlar veriyor. Bu, doğuştan gelen bir yetenek." yorumunu yaptı.

İtalya Serie A'da 20. haftanın kapanışında Juventus, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçı 3-0 kazandı ve puanını 49 yapıp zirve takibini sürdürdü.



Karşılaşmanın ardından Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.



Kenan Yıldız'ın performansını da değerlendiren Allegri, genç futbolcudan övgüyle bahsetti.



'NADİREN YANLIŞ KARARLAR VERİYOR'



Allegri açıklamasında, 'Yıldız bir oyuncu gibi topu kontrol edebilen çok az kişi var. Üstelik nadiren yanlış kararlar veriyor ve bu doğuştan gelen bir yetenek. Bunu ona öğretmemize gerek yoktu. Fark yaratabileceği için ondan daha fazlasını yapmasını istiyorum.' dedi.



Bu sezon Juventus formasıyla 19 maçta süre alan Kenan Yıldız, 5 gol ve 1 asist kaydetti.