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Galatasaray'ın konuğu Ümraniyespor! 4 isim yok

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında yarın sahasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Ekleme: 17.01.2024 - 10:14 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında yarın sahasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Karşılaşma, A Spor'dan yayımlanacak.

Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupaya bu turdan dahil oldu.

Türkiye Kupası mücadelesine 3. turda başlayan Ümraniyespor ise bu etapta TFF 3. Lig ekibi Orduspor 1967'yi 5-1'lik skorla eledi. Kırmızı-beyazlı takım, dördüncü turda ise yine TFF 3. Lig takımı Güneş Holding Çankaya'yı 2-1 yenerek geçti.

Tek maç üzerinden oynanacak 5. turu geçecek takım adını son 16 turuna yazdıracak.

Davinson Sanchez dönüyor

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, yarınki karşılaşmayla sahalara dönecek.

Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım 2023'teki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan tecrübeli savunma oyuncusu, bu süreçte sadece 12 Aralık'ta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılan Kopenhag müsabakasında forma giydi.

Son 7 Süper Lig maçında oynayamayan Sanchez, Ümraniyespor mücadelesinde görev verilmesi halinde formasına kavuşacak.

Galatasaray'da 4 eksik

Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu çeşitli nedenlerle Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.

Süper Lig'de evinde puan kaybetmeyen tek takım

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.

Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 10 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

'Cimbom' ligde çıktığı 20 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

Ligin en iyi savunma yapan takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 38 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 11 gol gördü.

Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Ümraniyespor, 1. Lig'de 9. sırada

Kırmızı-beyazlı takım, Trendyol 1. Lig'de 18. haftayı 9. sırada tamamladı.

Ligde 18 müsabakaya çıkan İstanbul temsilcisi 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Ümraniyespor, topladığı 23 puanla liderin 22 puan gerisinde yer aldı.

İki takım arasında 3. randevu

Galatasaray ile Ümraniyespor, tarihlerinde 3. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden ve küme düşen Ümraniyespor ile yaptığı 2 maçı da kazandı. Galatasaray, müsabakalardan 1-0 ve 3-2'lik skorlarla üstün ayrıldı.
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