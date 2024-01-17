Galatasaray'a veto! Ayrılığına onay çıkmadı

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı kırmızılı ekibe İskoçya'dan kötü haber geldi...Glasgow Rangers teknik direktörü Clement, maç sonu önemli açıklamalarda bulundu.Kopenhag ile oynanan hazırlık maçı sonrası konuşanb Clement, 'Rıdvan Yılmaz veya diğer oyuncularımız için reddedemeyeceğimiz bir teklif gelirse değerlendiririz. Şu anda durum böyle değil. Rıdvan Yılmaz, burada ve ilk 11'de başladı. Neler olacağını göreceğiz.' ifadelerini kullandı.

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Mevkii olarak sol bekte 2 oyuncusu olduğunu belirten Clement, 'Sol bekte iki oyuncuya daha ihtiyacımız varken elimdeki futbolcuyu gönderemem. Herkes gece gündüz çalışıyor. Bu işlerle gerçekten meşgul durumdayız. Bekliyorum ve elimdeki oyunculara güveniyorum, odaklanıyorum. Ocak ayında yapmam gereken işler biraz yoğun. Bu yüzden her teknik direktör 1 Şubat'a gelindiğinde bu yoğunluk bittiği için mutlu olacaktır.' dedi.