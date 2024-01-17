Futbolda 2023’ün en iyileri belli oldu! Tahtın sahibi değişmedi...

Londra'nın ev sahipliğinde düzenlenen gala gecesinde, FIFA tarafından 2023 yılının en iyi futbolcuları belirlendi.France Football dergisi ile 2010'dan itibaren devam eden ortaklığın sona ermesinin ardından, FIFA tarafından hayata geçirilen FIFA En İyiler Ödülleri, 8. kez futbol dünyasının önde gelen isimlerine verildi.Basın mensupları, milli takımların teknik direktör ve kaptanları ile halkın katılımıyla gerçekleşen oylama sonucunda, Amerikan Birinci Ligi'nde Inter Miami forması giyen Messi tahtını kaptırmadı. Messi yeniden yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi.Ancak yapılan törene katılmayan 36 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Manchester City'den Erling Haaland ve Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe'yi geride bırakarak esip geçti.France Football dergisi tarafından verilen Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 8 kez alan Messi, FIFA'nın yılın oyuncusu ödülünü de 2009, 2019 ve 2022'den sonra 4. defa kazanarak tahtın sahibi olduğunu bir kez daha gösterdi.En iyi kadın futbolcu ödülünü ise, Barcelona formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı formasıyla da FIFA Dünya Kupası'nı kaldıran orta saha oyuncusu Aitana Bonmati aldı.FIFA Kadınlar Dünya Kupası tarihinin en skorer oyuncusu ve FIFA'nın yılın kadın oyuncusu ödülünü altı kez kazanan 37 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Marta, ayrıca FIFA tarafından Özel Ödül ile onurlandırıldı.Geçtiğimiz sezon, UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig ve İngiltere Federasyon Kupası'nda zafer elde eden İspanyol teknik direktör Josep Guardiola, erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi. Bu prestijli ödülü kazanarak Inter'den Simone Inzaghi ve Napoli/İtalya Milli Takımı'ndan Luciano Spalletti'nin önünde yer aldı.Kadın futbolunda en iyi teknik direktör ödülü, İngiltere Milli Takımı'nın başındaki Sarina Wiegman'ın oldu. Wiegman, bu ödülü 2017, 2020 ve 2022'den sonra dördüncü kez kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi.Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, yılın erkek kalecisi seçildi.Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın kalesini koruyan Mary Earps de yılın kadın kalecisi ödülüne layık görüldü.FIFA Puskas Ödülü, yılın en iyi golüne layık görülen oyuncu olarak, Brezilya İkinci Ligi'nde Botafogo forması giyen Guilherme Madruga'ya takdim edildi.FIFA Fair Play Ödülü, Brezilya A Milli Takımı futbolcularının kazandığı bir ödül oldu. Futbolcular, Real Madrid formasını giyen takım arkadaşları Vinicius'un İspanya ligi maçında maruz kaldığı ırkçı tezahüratlara karşı destek göstermek amacıyla sahaya siyah formalarla çıkmışlardı.FIFA Taraftar Ödülü ise Arjantin kulübü Atletico Colon'un maçını tribünden izlerken, kucağındaki bebeğine şişeden süt içirirken görüntülenen Hugo Daniel Iniguez'e verildi.FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen Yılın 11'ine, erkekler ve kadınlarda şu oyuncular seçildi:Kadınlar: