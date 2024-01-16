Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi alarm: Enis Destan...

Trabzonspor sağlık ekibi; Bakasetas, Abdülkadir, Denswil, Umut Bozok ve son maçta sakatlanan Enis Destan'ı hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirmeye çalışıyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, çok sayıda sakatlık ve Afrika Kupası'na giden oyuncu nedeniyle rotasyon yapamadığını dile getirmişti.



Perşembe günü oynanacak olan Türkiye Kupası maçında da bu nedenlerle rotasyon yapamama ihtimaliyle karşı karşıya gelen Abdullah Avcı'nın, gözü kulağı sağlık ekibinden gelecek haberde.



Enis Destan belirsiz



Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Stefano Denswil, Umut Bozok ve son maçta sakatlık yaşayan Enis Destan'ın, hem kupa maçında hem de pazar günkü Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.



Bu oyuncuların bir bölümünün yetişmesini bekleyen teknik direktör Abdullah Avcı, sağlık ekibinden sürekli olarak oyuncuların son durumlarıyla ilgili bilgiler de alıyor.