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Skandal paylaşımda bulunmuştu Karzev için ilk açıklama

Başakşehir'de forma giyen İsrailli futbolcu Eden Karzev hakkında soruşturma başlatılmıştı. Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, konu için "Bizlerin ve ülkemizin bu konuda hassasiyeti çok fazla. Kabul edilebilir bir durum değil." dedi.

Ekleme: 16.01.2024 - 15:26 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:31 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, İtalyan inşaat firması Todini ile forma sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Anlaşmaya göre firma, 1 yıllığına turuncu-lacivertli ekibin forma göğüs sponsoru oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulu üyeleri ve sponsor firmanın temsilcileri katıldı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, 'Cladudio Picinin ile Cengiz Ünder Roma'ya transfer olduğunda tanışmıştık. İtalya'nın önemli bir kuruluşu. Darkhan Bey ile de eski bir dostluğumuz var. Başakşehir, ulu çınarların arkasında, yaklaşık 10'uncu yaşında Avrupa'daki başarıları, Süper Lig şampiyonluğu, kupa finalleri, uluslararası arenada yaptığımız transferler tanınırlığımızı arttırdı. Onlar da bu enerjiyi bizde buldukları için 1 yıllık göğüs sponsorluğu anlaşması için buradayız. Sponsorluktan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'SAVUNMASINI DEĞERLENDİRİP, BİR KARAR ALACAĞIZ'

Sponsorluk anlaşmasında, sosyal medya hesabında ideolojik propaganda yapan Eden Karzev ile ilgili soruşturma başlattıklarını ve savunmasını değerlendirdikten sonra bir karar alacaklarını belirten Gümüşdağ, 'Karzev bizim oyuncumuz. Kendisi bir paylaşımda bulunmuş sosyal medya hesabından. Biz de bunu fark edince idari direktörümüz Murat Yaman kendisini çağırıp bir disiplin soruşturması başlattığımızı ifade etti. Ben de talimatını verdim. Kendisinden savunmasını istedik. Savunmasında 'Ben savaşla değil barışla ilgili ifade kullanmak istedim. Savaş isteyen birisi değilim barış istiyorum' yanlış anlaşıldım, özür dilerim demiş ve paylaşımını kaldırmış. Ama buna rağmen bizlerin ve ülkemizin bu konuda hassasiyeti çok fazla. Kabul edilebilir bir durum değil. Biz de savunmasını değerlendirip, bir karar alacağız. Kendisi ayrıca emniyet ve savcılıkta da ifadesini verdi. Orada da aynı ifadeleri kullanmış' ifadelerini kullandı.

'EN AZ İKİ OYUNCU DAHA ALACAĞIZ'

Devre arası transfer döneminde kadroya en az iki oyuncu daha katmak istediklerini belirten Gümüşdağ, 'Ara transferlerde dikkatli olmak gerek. Transferini gerçekleştirdiğimiz tek oyuncu var o da Josef de Souza. Kendisi çok önemli ve lider bir oyuncu. İhtiyacımız olan bir mevkiiydi. Bundan sonra da en az iki oyuncu daha alacağız. Hoca ile yapacağımız toplantı sonrasında gerekirse gönderilecek oyuncular da olabilir. Şu an için 3-4 oyuncu üzerinde hocanın raporu var. O rapor doğrultusunda karar vereceğiz' şeklinde konuştu.
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