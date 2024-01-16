İsmail Yüksek'e Fransa'dan sürpriz talip!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'un, Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek için teklifte bulunduğu iddia edildi.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldızı İsmail Yüksek ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Milli futbolcuya, Avrupa'nın köklü kulübünün kanca attığı belirtildi.



L'Equipe'te yer alan habere göre, kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Lyon, Nemanja Matic transferinde yaşadığı zorluğun ardından İsmail Yüksek'e yöneldi.



İSMAİL YÜKSEK İÇİN 8 MİLYON EURO



Rennes'in Matic'i satmak istemediği ve bu gelişmenin ardından Lyon'un İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı belirtildi.



Fransız ekibinin milli oyuncu için Fenerbahçe'ye teklif yaptığı öne sürüldü. 24 yaşındaki futbolcu için yapılan teklifin ise 8 milyon euro ve bonuslar olduğu öne sürüldü.



Fenerbahçe'de bu sezon 28 maça çıkan İsmail Yüksek, 1 gol attı ve 4 asist yaptı. İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyo