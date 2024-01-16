Galatasaray'dan transfer! Eski Beşiktaşlı...

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek mevkisi için Rıdvan Yılmaz ile anlaşma sağladı. İşte tüm detaylar...

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek mevkisi için Rıdvan Yılmaz ile anlaşma sağladı.



Artık Rangers'ın cevabı beklenirken, bu transfere 'bitti' gözüyle bakılıyor. Anlaşmanın sezon sonuna kadar geçerli olacağı belirtilirken, Rıdvan kiralık olarak Galatasaray'a gelecek.