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Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi! Direkt biletini kesti

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katarak büyük ses getirdiği Wilfried Zaha, performansıyla adeta hayal kırıklığı yaşattı. Son olarak, Kayserispor karşılaşmasında da beklentilerin altında kalan Fildişi Sahilli oyuncu için radikal kararlar alınmaya karar verildi. İşte Wilfried Zaha haberinin detayları…

Ekleme: 16.01.2024 - 10:59 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:02 / Editör: Ozge Selin
İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace ile sözleşmesi bittikten sonra Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'a imza atarak tüm dünyada ses getiren Wilfried Zaha için Türkiye kariyerinde işler yolunda gitmiyor. Sarı-kırmızılı ekipte bir türlü istenen seviyeye gelemeyen yıldız oyuncu için teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken bir karar aldı.

WILFRIED ZAHA'NIN BİLETİ KESİLDİ

Sezon başında büyük beklentilerle Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha için sarı-kırmızılı kulüpte adeta deprem yaşanıyor. Cimbom'da bir türlü istenen seviyeye ulaşamayan ve hayal kırıklığı yaşatan Wilfried Zaha için teknik direktör Okan Buruk'un sabrı kalmadı. 51 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, Zaha'ya gelecek transfer tekliflerinin değerlendirilmesini istedi.

Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi! Direkt biletini kesti

TRABZONSPOR MAÇINDA KULÜBEDE OLACAK

Trendyol Süper Lig'in 21'nci haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Wilfried Zaha'yı kulübeye çekecek. Buruk, cezası nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyen Kerem Aktürkoğlu'nun dönmesiyle beraber sol tarafı geçen sezon olduğu gibi tekrar Kerem Aktürkoğlu'na emanet etme kararı aldı.

FENERBAHÇE DE ÇOK İSTEMİŞTİ

Crystal Palace ile sözleşmesi bittikten sonra ismi birçok dev kulüple anılan Wilfried Zaha'nın bir diğer talibi ise Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'ydi. Sarı-lacivertlilerin yaklaşık 2 ay kadrosuna katmak için mesai harcadığı Fildişi Sahilli oyuncu sürpriz bir şekilde Galatasaray'a imza atmıştı.

SEZON RAKAMLARI

Wilfried Zaha, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 23 resmi maça çıktı. 32 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asist üreterek skora etki etti.
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