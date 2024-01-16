Fenerbahçe penaltıcı arıyor! 3 aday var

Süper Lig'de bu sezon lider durumda bulunan Fenerbahçe, ceza sahasına çok sık girmesinin faydasını penaltı kazanarak görüyor.Sarı-lacivertlilerin lehine hakemler 11 kez beyaz noktayı gösterirken, kaçan 4 penaltı ise moralleri bozdu.Dusan Tadic'in 3, Edin Dzeko'nun ise 1 penaltı kaçırmasıyla birlikte İsmail Kartal yeni bir penaltıcı arayışına girdi.Fenerbahçe'de önümüzdeki haftalarda yeni penaltıcılar görev alabilir. En öne çıkan adaylar Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci..Ayrıca kullandığı 6 penaltının 5'ini gole çeviren Leonardo Bonucci de bu görevi üstlenebilecek isimler arasında yer alıyor.