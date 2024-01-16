Fenerbahçe penaltıcı arıyor! 3 aday var
Son dönemde kaçırılan penaltılarla problem yaşayan Fenerbahçe'de teknik heyet yeni bir duran topçu arayışına girdi.
Süper Lig'de bu sezon lider durumda bulunan Fenerbahçe, ceza sahasına çok sık girmesinin faydasını penaltı kazanarak görüyor.
Sarı-lacivertlilerin lehine hakemler 11 kez beyaz noktayı gösterirken, kaçan 4 penaltı ise moralleri bozdu.
4 penaltı kaçtı
Dusan Tadic'in 3, Edin Dzeko'nun ise 1 penaltı kaçırmasıyla birlikte İsmail Kartal yeni bir penaltıcı arayışına girdi.
Fenerbahçe'de önümüzdeki haftalarda yeni penaltıcılar görev alabilir. En öne çıkan adaylar Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci..
Ayrıca kullandığı 6 penaltının 5'ini gole çeviren Leonardo Bonucci de bu görevi üstlenebilecek isimler arasında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerin lehine hakemler 11 kez beyaz noktayı gösterirken, kaçan 4 penaltı ise moralleri bozdu.
4 penaltı kaçtı
Dusan Tadic'in 3, Edin Dzeko'nun ise 1 penaltı kaçırmasıyla birlikte İsmail Kartal yeni bir penaltıcı arayışına girdi.
Fenerbahçe'de önümüzdeki haftalarda yeni penaltıcılar görev alabilir. En öne çıkan adaylar Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci..
Ayrıca kullandığı 6 penaltının 5'ini gole çeviren Leonardo Bonucci de bu görevi üstlenebilecek isimler arasında yer alıyor.